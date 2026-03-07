I campioni del mondo dello sport nell’obiettivo di Roberto Marchisotti FOTO

Dai grandi campioni italiani ai protagonisti della scena mondiale. Dalle passerelle dell’alta moda ai congressi internazionali, fino ai circuiti automobilistici e alle competizioni rally. Nella carriera del fotografo biellese Roberto Marchisotti, non ci sono mai stati confini né limiti. La ricerca del dettaglio, che ha sempre caratterizzato il suo lavoro, ha saputo valorizzare volti, gesti e istanti irripetibili nelle più diverse specialità sportive e negli eventi di attualità.

“Gli scatti che pubblico oggi hanno tutti dall’altra parte dell’obiettivo grandi campioni italiani, ma anche figure di livello mondiale ed europeo – racconta Marchisotti –. A Brescia, durante un evento di fotocronaca, seguii anche le Frecce Tricolori: spettacolari, affascinanti, un vero orgoglio italiano”.

Un lavoro vissuto spesso lontano dallo studio: “Ricordo periodi in cui lo studio era chiuso, ma io ero in giro per l’Italia a catturare immagini. Posso dire di aver fatto il vero professionista freelance, con tanta soddisfazione”.

Tra gli anni ’70, ’80 e ’90 Marchisotti ha attraversato mondi diversi: dalle sfilate di moda all’attualità, ai personaggi politici, fino all’automobilismo, ciclismo e motociclismo. Venticinque anni dedicati in particolare al rally e ai circuiti, a stretto contatto con piloti e campioni.

Nei suoi archivi compaiono sportivi biellesi che hanno dato lustro al territorio: dal rally con Piero Liatti, Claudio Maglioli preparatore Lancia, al calcio con Alberto Gilardino, e grandi donne si sono distinte nell'atletica come Beatrice Lanza e Betty Perrone. E poi personaggi che non sono del territorio, ma che sono stati sotto i riflettori a grandi livelli, come il presidentissimo del Milan Silvio Berlusconi, il Campione Europeo Mauro Nesti, Roberto Giardi (Fuoristrada), l'allenatore della Juve Marcello Lippi, il difensore della Juve Massimo Carrera, il re della salita Giovanni Cresta, “il pirata” Marco Pantani e Giansandro Gabba Campione italiano di motocross e poi ancora Michele Alboreto e tanti altri.

“Negli anni ho girato per fotografare tutti questi eventi e questi campioni – conclude Marchisotti –. Con le loro vittorie hanno reso famoso il Biellese, proprio come nel mio piccolo ho cercato di fare io attraverso le immagini”.



