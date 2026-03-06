A Gaglianico un corso di formazione per l’utilizzo in sicurezza della motosega

“Anche quest’anno la collaborazione con l’I.I.S. Gae Aulenti di Biella ha dato i suoi frutti, – commenta il vice sindaco Luca Mazzali - infatti è stato proposto ai ragazzi che frequentano l’istituto un corso per l’utilizzo in sicurezza della motosega, evento organizzato da AIFOR (Associazione Istruttori FORestali) e Form.A.T. (Formazione Ambiente e Territorio) e tenutosi presso il “centro incontri” del comune.

L’associazione ha gestito il corso, tenutosi in queste settimane, che prevedeva una parte teorica e una parte pratica, l’agenzia formativa ha fornito ai partecipanti la certificazione delle competenze acquisite mentre il Comune ha messo a disposizione la sala in cui si è svolta la parte teorica ad inizio giornata e dei terreni boscati in cui andare ad effettuare la parte pratica.

Quest’ultima consisteva in piccole attività di sramatura e depezzatura, svolte in completa sicurezza e su piante ammalorate ivi presenti, individuate dall’istruttore forestale, la legna ricavata è stata impilata e lasciata a disposizione del comune per gli usi civici. Ogni allievo ha avuto la possibilità di imparare ad usare la motosega, indossando i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari allo svolgimento dei lavori.

L’obiettivo principale infatti era quello di formare degli addetti in grado di usare in sicurezza la motosega, un attrezzo potenzialmente pericoloso; la sicurezza è un aspetto fondamentale, che non può essere in alcun modo trascurato.

L’Istituto è sempre pronto nel fornire agli allievi opportunità formative di questo genere e noi come amministrazione siamo ben lieti di appoggiarle come hanno dimostrato le collaborazioni passate, che hanno visto la sistemazione del meleto nel Parco Corbelletti e la realizzazione di un orto gestito dagli studenti della nostra Scuola Media”.