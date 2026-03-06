Bocce, sfida ad Aosta per il Gaglianico

Nel campionato di Serie A il Crc Gaglianico Botalla Formaggi sabato giocherà ad Aosta contro la Nus. Per la squadra di Sandro Bonino c'è da cancellare l'inaspettato pareggio, 12-12, sul quale la squadra aostana aveva inaspettatamente inchiodato il Crc al "Città di Biella". la 14a giornata prevede anche le sfide tra: Auxilium Saluzzo-La Perosina Torino, Marenese Treviso-Chiavarese Genova, Mondovì Cuneo-Noventa Venezia, Brb Ivrea-Quadrifoglio Udine.
La classifica: Brb Ivrea 48 punti, La Perosina Boulenciel 42, Chiavarese 37, Crc Gaglianico Botalla Formaggi 32, Noventa 23, Bocce Mondovì Produttori di Govone 22, Marenese 16, Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte 15, Quadrifoglio 13, Nus 12.