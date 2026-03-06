TeamVolley tenta l’impresa nella tana della capolista

I numeri parlano di 15 vittorie in 17 partite, 42 punti totali e primo posto in classifica nel girone nazionale di Serie B2: non serve molto altro per descrivere la trasferta sul campo dell’Ascot Moncalieri. Al TeamVolley Lessona occorrerà una prestazione perfetta. Si gioca sabato al PalaBlu, fischio d’inizio alle 21.

L’introduzione del vice-allenatore Ivan Turcich: «All’andata avevamo perso al tie-break una partita molto combattuta. Dobbiamo affrontare questa trasferta in un momento non facilissimo. Innanzitutto perché gli obiettivi di playoff – seppure siano ancora matematicamente vivi – sono passati in secondo piano: la scelta è quella di privilegiare il costante miglioramento dei risultati finora ottenuti. Dobbiamo semplicemente pensare a noi stesse, cercando di ridurre gli errori banali e coprire i difetti. Moncalieri invece è al secondo anno consecutivo ai piani alti e si gioca la promozione: sono abituate a rendere sotto pressione. Si tratta di scontri sempre interessanti, non dobbiamo viverli con sudditanza psicologica ma cercando di dare fastidio (sportivamente) alle avversarie. Capiremo quanto siamo disposte a migliorarci, anche per gettare le basi sul lavoro che occorrerà sviluppare nelle prossime stagioni».

Aggiunge la centrale Giulia Barbonaglia: «Quella di sabato è una partita impegnativa contro un’ottima squadra, che sta rendendo davvero molto bene. Arriviamo da un sabato non positivo, in cui non siamo riuscite a strappare punti né a dominare in campo. L’avversario tosto deve essere uno stimolo per migliorarci e fare bene. In questi giorni stiamo lavorando duramente per coprire le nostre carenze: l’obiettivo è di proporre la nostra pallavolo migliore, cercando di reggere il gioco ed essere più efficaci, uscendo dalle difficoltà come una squadra e aiutandoci l’una con l’altra. Determinate e grintose, per esprimere il nostro meglio».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 7/3, ore 21 | PalaBlu di Moncalieri (TO)

Ascot BTM Moncalieri – TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST

Domenica 8/3, ore 18 | Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Virtus Biella

Under12

Sabato 7/3, ore 10.30 | Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – Buzzi Volley Trino