"Niente di speciale" , la storia di Nicole Orlando raccontata in tv

Oggi, venerdì 6 marzo, nella giornata di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, intorno a mezzanotte andrà in onda su Rai2 Niente di speciale , il documentario di Alessio di Cosimo, dedicato alla campionessa paralimpica biellese affetta da sindrome di Down, Nicole Orlando.
Pluricampionessa mondiale ed europea, detentrice di record internazionali, Nicole ancora lo scorso 21 gennaio era stata premiata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme agli altri atleti paralimpici che nel corso del 2025 hanno conquistato titoli mondiali.
Nel documentario, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, Nicole apre le porte non solo alla sua carriera sportiva tra allenamenti, sacrifici e vittorie, ma quelle della vita di famiglia qui a Biella.