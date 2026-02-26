Candelo: un hackathon per rilanciare il Ricetto, protagonisti gli studenti del Bona

Dal 5 al 7 marzo 2026 il Comune di Candelo, l’IIS Eugenio Bona e la Pro Loco di Candelo promuovono il “Ricetto Innovation Challenge”, un hackathon interamente dedicato alla progettazione turistica innovativa con protagonisti gli studenti.

L’iniziativa coinvolgerà ragazzi di tutti gli indirizzi dell’istituto superiore biellese, chiamati a confrontarsi in una competizione che punta a reinventare l’esperienza turistica del Ricetto, rendendola capace di parlare i linguaggi della contemporaneità e di intercettare le nuove modalità di fruizione del territorio.

"Candelo sfida i giovani a diventare protagonisti della valorizzazione del nostro patrimonio e del nostro territorio – afferma il sindaco Paolo Gelone –. Non diamo loro solo la possibilità di esprimersi, ma offriamo l’occasione di mettersi alla prova e incidere concretamente sullo sviluppo turistico del Biellese".

Per accompagnare i partecipanti nella comprensione delle dinamiche attuali del settore e rendere le proposte realmente attuabili, saranno presenti come mentor rappresentanti di ATL, Fondazione CRB e UIB – Tavolo del Turismo, oltre ai giovani del Biella Future Hub (nell’ambito del bando nazionale ANCI “Giovani e Impresa – 2ª Edizione”) e alla content creator Michela Giordano, conosciuta online come “Michela Nelle Valli”. Un supporto pensato per aiutare gli studenti a trasformare le idee in progetti concreti e comunicabili, in linea con le esigenze del turismo di oggi.

Entusiasta anche la presidente della Pro Loco, Irene Viana: "Crediamo molto nei giovani e nelle loro idee, perché rappresentano il futuro del nostro territorio. Ci auguriamo che il “Ricetto Innovation Challenge” possa essere l’inizio di un nuovo percorso, capace di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni e di far risplendere Candelo grazie alla loro energia e creatività".

L’evento non si concluderà con la sola proclamazione del progetto vincitore, prevista nella mattinata di sabato. L’idea migliore potrà infatti tradursi in un percorso di Formazione Scuola Lavoro dedicato, durante il quale gli studenti lavoreranno fianco a fianco con le istituzioni per dare concreta attuazione alla proposta elaborata. Un’iniziativa che unisce scuola, territorio e innovazione, con l’obiettivo di guardare al futuro partendo dai giovani.