25 settembre 2025, 06:50

Tante cose da fare nel we del 26, 27 e 28 settembre

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Tante cose da fare nel we del 26, 27 e 28 settembre

Tante cose da fare nel we del 26, 27 e 28 settembre

Venerdì 26 settembre

- Biella, Pigiama Run

- Biella, nona edizione della gara di regolarità classica e turistica denominata “Biella Classic”, l'ottava edizione del “Biella Legend” (raduno riservato alle auto Porsche) e la terza edizione del Raduno Biella Classic Auto Storiche e Moderne promosso dalla scuderia APV Classic.
Il Biella Classic sarà valido per il Trofeo Nazionale Regolarità e Coppa Italia 1a Zona.

- Cavaglià, Palio dei rioni, alle 21 investitura al Polivalente, ore 21 inizio disputa

- Piedicavallo, spettacolo Storie di Piazza

- Coggiola, lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche

- Candelo, 3^Fiera della Parola e delle Emozioni, Tucci e Montillaro si confrontano sui propri libri di poesia, mostra 17,30 presentazione libri 18,30

- Mongrando, San Michele

- Biella, Notte dei ricercatori a Città Studi

- Pollone, appuntamento in biblioteca

- Pizza festival Cossato

Sabato 27 settembre

- Verrone, degustazione al castello

- Graglia, Casolare dei Campra, Festa della Birra

- Trivero, pellegrinaggio dei fedeli a Oropa

- Crocemosso, Sagra dal Macagn

- Ponderano, Autunno a Teatro

- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, dalle 10 Festival del disegno in Valle Cervo

- Mongrando, San Michele, gara bocce

- Biella, Palazzone, via dei Seminari, dalle 14,30 Musei in Rete "Infanzia svelata"

- Cavaglià, Palio dei rioni 

- Viverone, Parco Villa Lucca, dalle 17,30 Piccolo cabaret dei Tarocchi

- Bielmonte, piazzale sport, dalle 10 ESCURSIONE IN E-BIKE SUI SENTIERI DEL FOLIAGE

- Tollegno, “125 anni di attività Filatura di Tollegno 1900”

- Candelo, gara MTB dalle 14

- Biella Forum, Chieri contro Olimpiadi kos Atene

- Pizza festival Cossato

- Brusnengo, spettacolo Storie di Piazza

- Candelo, "Come giocavamo noi"

- Biella, "Non si vede bene che con il cuore"

Domenica 28 settembre

- Verrone, degustazione al castello

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate

INFO

- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, dalle 10 Festival del disegno in Valle Cervo

- Candelo, Riserva orientata della Baragge, dalle 10 FITWALKING FOR AIL, Camminata non competitiva promossa da AIL per raccogliere fondi a favore di pazienti ematologici e loro famiglie dalle 10

- Biella, il Santuario di Oropa accoglierà il tradizionale Pellegrinaggio della Diocesi di Biella, momento centrale di fede e di comunità che riunirà i fedeli attorno alla Vergine Nera.

- Quaregna Cerreto, Camminar Mangiando

- Zubiena, dalle 8 SerraBike25, evento cicloturistico fuoristrada, non competitivo

- Candelo, Festa dell'Uva del Sorriso

- Salussola, alla riscoperta dei tesori di Salussola

- Biella, spettacolo Storie di Piazza

- Zubiena, BikingGAL – Autunno 2025. Pedalata di gruppo con Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte alla scoperta dei Borghi dell’Elvo.
Partenza da Zubiena, alla scoperta della Valle Elvo e dei suoi affascinanti borghi: un’esperienza tra fede, storia e natura nei suggestivi Borghi dell’Elvo.  Ritrovo a Zubiena dalle ore 8:45 al Villaggio GAL – Piazza Quaglino, partenza ore 9

- Miagliano, gita slow fodd travel al lanificio Botto, Amici della Lana

- Miagliano, Villa Poma Trail

- Roppolo, Castello, dalle 17 Panorami Sonori al Castello di Roppolo

- Cavaglià, Palio dei rioni, 9,30 ritrovo, 10,30 sfilata per vie paese con Filarmonica Cavaglià

- Crocemosso, Sagra dal Macagn

- Candelo, Ricetto, Fiera Letteraria con esposizioni di testi letterari, opere artistiche, incontro con Scrittori, Fumettisti, Grafici, Pirografisti, Pittori, Scultori, Enti e Associazioni

- Gifflenga, Passeggiam Mangiando

- Oropa, Giardino Botanico, dalle 15,30 Visita guidata all'Oasi WWF Giardino Botanico 

- Biella Riva, dalle 9 Mercatino Antiquariato minore

- Biella, 1° Rievocazione Circuito Motociclistico Città di Biella 1939 organizzata da A.M.S.A.P

- Pizza festival Cossato

- Masserano, Ronda del Bramaterra

- Mongrando, San Michele, gara bocce, coro ANA Lo Chalet alle 17

- Portula e Motori

- Vigliano Biellese, via Giuseppe Rivetti, 53, dalle 9,15 Seminario di yoga e suono: āsana come attitudine interiore

- Sostegno, fraz. Casa del Bosco, Ecomuseo Bramaterra, piazza Santa Caterina 7, dalle 14,30 Corso per la realizzazione di detergenti naturali

- Vigliano, passeggiata di fine estate

- Biella, “PROSSIMA FERMATA: BIELLA” archivio di stato

MOSTRE

- Vigliano, dal 16 settembre al 3 ottobre, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospita una mostra dedicata a San Pier Giorgio Frassati, appena canonizzato dal pontefice Leone XIV. 

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Campiglia Cervo, Santuario di San Giovanni d'Andorno, fino al 28/09 Mostra "La Bürsch in cartolina"

- Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione, fino al 28/09 Due mostre sull'emigrazione

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Valdilana, loc. Soprana, ex Mulino Susta, fino al 28/09 Mostra fotografica

- Biella, via Seminari, 3, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese



