Incidente a Masserano, 34enne in Pronto Soccorso: era alla guida di un monopattino (foto di repertorio)

Non sono gravi le condizioni di salute del 34enne di origine straniera che, a bordo del suo monopattino, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un furgone. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.40 di ieri, 17 dicembre, nel comune di Masserano.

L'uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica dell'accaduto.

Non è rimasto ferito, invece, il conducente di 29 anni che, alla guida della sua auto, è finito fuori strada a Mottalciata verso le 3 di oggi, 18 dicembre. Sul posto sono intervenuti, anche in questo caso, i Carabinieri.