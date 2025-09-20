A Ponderano torna "Autunno a teatro"

Sabato 27 settembre inizierà a Ponderano la 16° stagione di “Autunno a Teatro”, la rassegna dedicata al teatro in dialetto. Saranno in tutto 5 appuntamenti, che avranno come obiettivo quello di valorizzare la lingua e l’umorismo locale, offrendo al pubblico momenti di autentico divertimento e riflessione.

L’ apertura sarà, come nelle passate edizioni sabato 27 settembre, presso il polivalente di Ponderano in via Mazzini alle ore 21. Sul palcoscenico salità la Compagnia teatrale di Moncalieri “I Volti Anonimi” con lo spettacolo “Risate al Varie3” .

Le altre date saranno l’ 11 ottobre, il 25 ottobre, venerdì 7 novembre è in calendario uno spettacolo di cabaret con apericena. La chiusura della rassegna avverrà invece il 15 novembre.