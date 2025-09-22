A Candelo la Festa Dell'Uva del Sorriso

L'Associazione Ti Aiuto Io, con il patrocinio del comune di Candelo, ha in programma la Festa dell'Uva del Sorriso, prevista per la giornata di domenica 28 settembre. Il ritrovo sarà alle 10.45, in via Campile 40b, per la Santa Messa nel vigneto, seguita da un pranzo a base di polenta e piatti freddi. Nel pomeriggio avrà luogo la pigiatura dell'uva con la musica a fare da sfondo.