A Candelo la Festa Dell'Uva del Sorriso

L'Associazione Ti Aiuto Io, con il patrocinio del comune di Candelo, ha in programma la Festa dell'Uva del Sorriso, prevista per la giornata di domenica 28 settembre. Il ritrovo sarà alle 10.45, in via Campile 40b, per la Santa Messa nel vigneto, seguita da un pranzo a base di polenta e piatti freddi. Nel pomeriggio avrà luogo la pigiatura dell'uva con la musica a fare da sfondo.
In Breve
lunedì 22 settembre
domenica 21 settembre
sabato 20 settembre
venerdì 19 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Da Trivero a Oropa in pellegrinaggio, si rinnova il legame con il Santuario
Si rinnova il legame tra il Santuario di Oropa e la comunità biellese. Sabato 27 settembre si...