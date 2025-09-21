Biella, a Palazzo Gromo Losa il Piccolo Principe prende vita tra musica e poesia

Sabato 27 settembre alle ore 21, Palazzo Gromo Losa ospiterà lo spettacolo “Non si vede bene che col cuore – In viaggio con il Piccolo Principe”, recital poetico-musicale ispirato al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry. L’evento, a ingresso libero, è promosso da Ágape – Associazione artistica di volontariato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Protagonista della serata sarà la musica dal vivo, affidata a una band composta da nove elementi: Maurizio Mercandino (voce), Mauro Mazzia, Guido Nonne e Marco Thiebat (chitarre), Vittorio Mazzia (basso), Riccardo Giusti (batteria), Luca Motto (voce e percussioni), Raffaele Antoniotti (organetto, sax e tastiere), Efrem Urro (tastiere). Le musiche originali sono firmate da Mauro Mazzia, con arrangiamenti di Marco Thiebat.

In occasione dello spettacolo sarà pubblicato anche un album di inediti, disponibile sulle piattaforme di streaming con lo stesso titolo del progetto. Voce narrante e interventi La narrazione è affidata alla voce dell’attrice Cristina Colonna. Durante la serata interverranno anche tre docenti: Gianmarco Macchieraldo (professore di lettere), Enrico Martinelli (preside e docente di lettere) e Fabrizio Scanzio (professore di storia e filosofia), che guideranno il pubblico nell’interpretazione dei significati profondi del racconto. Danza e regia Lo spettacolo sarà arricchito dalle performance dei giovani ballerini Nelson Boggiani ed Elettra Pozza, della scuola di ballo Graziano Dance-H-All di Biella. La regia è a cura di Massimo Negro, che ha coordinato poesia, musica e riflessione in un’unica cornice scenica.