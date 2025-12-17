Grande interesse per Librintreccio FOTO

Grande successo per l’ultima edizione di Librintreccio, lo scambio di libri organizzato da MCL Biella, svoltasi il 13 dicembre 2025 presso la Biblioteca Civica di Biella. L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre cento persone, confermando ancora una volta l’interesse e l’entusiasmo della comunità per gli eventi culturali dedicati al mondo del libro e della lettura. Un sentito ringraziamento va al Vicesindaco di Biella Dott.ssa Gentile per aver partecipato allo scambio, alla Dott.ssa Bosazza e il suo staff per aver reso possibile l’utilizzo della Biblioteca come spazio di incontro e condivisione e al Presidente Nazionale di MCLAlfonso Luzzi per sostenere sempre le nostre iniziative.

L’evento ha potuto contare sul patrocinio gratuito della Città di Biella, segno concreto della vicinanza delle istituzioni alle iniziative culturali.

Il 20 dicembre si svolgerà invece lo scambio per i partecipanti a distanza: contemporaneamente in tutta Italia si apriranno i pacchetti dei libri misteriosi.



MCL Biella ribadisce con forza che è sempre felice di promuovere e sostenere queste iniziative, convinta che la cultura sia un ponte che unisce persone, generazioni e territori.

