Pellegrinaggio diocesano a Oropa: domenica la processione della Madonna Nera

Domenica 28 settembre il Santuario di Oropa accoglierà il tradizionale Pellegrinaggio della Diocesi di Biella, momento centrale di fede e di comunità che riunirà i fedeli attorno alla Vergine Nera.

Il programma prevede alle ore 14.30, nella Basilica Superiore, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo. Al termine, la Sacra Effigie della Madonna di Oropa, rivestita con il Manto della Misericordia, verrà portata in processione fino alla Basilica Antica, cuore spirituale del Santuario.

La giornata sarà occasione di incontro per l’intera comunità diocesana, che accoglierà anche una rappresentanza della comunità di Fontainemore, storicamente legata a Oropa. Il pellegrinaggio segnerà inoltre la conclusione dell’estate giubilare, che ha visto il Santuario protagonista di numerosi cammini di fede e pellegrinaggi, confermando la vitalità della devozione alla Madonna Nera.

Si ricorda che la Santa Messa delle ore 12 di domenica sarà celebrata nella Basilica Antica.