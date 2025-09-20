“Prossima fermata: Biella”, apre la mostra all'Archivio di Stato

Domenica 28 settembre 2025, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Biella inaugura la mostra documentaria “Prossima fermata: Biella. Progettare e costruire nuove vie di comunicazione (1856–1958)”. L’apertura straordinaria è prevista alle 15:30 con ingresso libero e gratuito fino alle 19:00; sono previste visite guidate a cura degli archivisti alle 15:30 e alle 17:30. L’esposizione resterà visitabile dal 29 settembre al 21 novembre 2025, dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:30, su prenotazione. Sede: via G. Arnulfo 15/A, Biella.

Il progetto si inserisce nel tema 2025 delle Giornate Europee del Patrimonio, “Architetture: l’arte di costruire”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti. La mostra declina il tema mettendo in dialogo l’“immaterialità” delle reti di relazione con la materialità delle vie di comunicazione, focalizzandosi sull’arrivo a Biella della ferrovia e delle tramvie dalla seconda metà dell’Ottocento. In sala studio, con pannelli esplicativi, saranno esposti documenti, fotografie, mappe e disegni originali provenienti da diversi fondi.

La prima sezione ripercorre l’inquadramento internazionale dei progetti ferroviari (linee “Pre-alpina” e “Sotto-alpina”) e il ruolo della Condizionatura lane ed affini, porta d’accesso per le materie prime dell’industria tessile biellese. La seconda segue la progettazione e la costruzione delle linee effettivamente operative sul territorio per circa un secolo, con movimentazione di merci e persone per finalità lavorative, turistiche e devozionali. Non mancano approfondimenti e curiosità, compresi gli “incidenti di percorso” che testimoniano le difficoltà di adattamento iniziale della popolazione ai nuovi mezzi di locomozione.

Il percorso è ideato e realizzato dagli archivisti dell’istituto, coordinati dalla direttrice Silvia Sette.

Per dettagli e prenotazioni: tel. 015 21805, as-bi@cultura.gov.it, www.asbi.it. Canali social: Facebook e Instagram “Archivio di Stato di Biella”.