Si rinnova il legame tra il Santuario di Oropa e la comunità biellese. Sabato 27 settembre si terrà il pellegrinaggio dei fedeli di Trivero. La partenza è prevista alle 9 presso il cimitero di Sant'Antonio mentre il ritrovo è in programma alle 17.45 davanti alla Basilica Superiore, dove si svolgerà la Santa Messa. In tale giornata, non saranno celebrate le funzioni delle 17 a Ponzone e delle 18 a Trivero.
Da Trivero a Oropa in pellegrinaggio, si rinnova il legame con il Santuario
