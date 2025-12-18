 / CRONACA

Odore di gas a Mongrando, in azione i Vigili del Fuoco

Odore di gas a Mongrando, in azione i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Mongrando per una fuga gas che ha preoccupato i residenti. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di oggi, 18 dicembre. Una volta sul posto, le squadre hanno individuato la perdita e messo in sicurezza l'area interessata, insieme ai tecnici preposti.

g. c.

