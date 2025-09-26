Castelletto Cervo in festa con la “Giornata Multisport”

L’associazione turistica Pro Loco di Castelletto Cervo, con il patrocinio del Comune, organizza la “Giornata Multisport”, un evento di promozione ludico-sportiva rivolto a bambini e adulti, in programma domenica 28 settembre.

La partecipazione è libera e gratuita: tra le discipline proposte ci saranno tiro con l’arco, equitazione, mountain bike, basket e minibasket, atletica e arti marziali. Novità di quest’anno sarà l’esibizione di discgolf.

La giornata prenderà il via alle ore 10:00. I partecipanti potranno mettersi alla prova nelle varie discipline; alle 12:00 sarà offerto un aperitivo e, dalle 12:30, sarà aperta la cucina con possibilità di asporto (prenotazioni entro il 26 settembre).

Alle 16:30 l’evento si concluderà con la tradizionale “nutellata”.

Per informazioni e prenotazioni: 349 087 4418 – 328 742 5255.

Si ricorda che in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 5 ottobre.