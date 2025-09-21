Salussola celebra i suoi tesori nella Giornata del Patrimonio

Il Museo di Salussola organizza la terza edizione della Giornata del Patrimonio, dedicata alla riscoperta della cultura e dei beni artistici del borgo medievale, tra i più suggestivi del Biellese. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune e in collaborazione con associazioni e volontari del territorio.

Il programma si apre alle 9.30 al Museo, con la visita guidata alle sale della lavorazione dell’oro e la dimostrazione dell’arte della toreutica a cura degli allievi del maestro orafo Nicola Artiglia. Segue l’esposizione della prestigiosa collezione di strumenti per pesare donata da Giancarlo Lacchia, la sala dell’erbario con raccolte dal XVIII al XX secolo e la sala “9 marzo 1945”, memoria dell’eccidio di 20 partigiani.

Alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta si terrà la conferenza d’arte di Claudia Ghiraldello, con approfondimento sulle opere custodite e visita all’Oratorio di San Nicola da Tolentino.

Dopo la pausa pranzo, alle 14.00 visita al parco del Castello di Salussola, mentre alle 15.30 l’artista Gastone Cecconello aprirà il suo atelier, offrendo un percorso guidato tra le sue opere.

La giornata si conclude alle 16.30 con la visita e la degustazione nelle cantine storiche di Villa Ca’ Bianca, dimora settecentesca nella frazione di San Secondo, oggi sede dell’azienda vitivinicola DonnaLia.