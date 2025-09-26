Cavaglià celebra la 51° edizione del Palio dei Rioni

Per celebrare la 51° edizione del Palio dei Rioni, l’associazione Palio dei Rioni Cavaglià, con il patrocinio del Comune, ha organizzato tre giornate di eventi in programma il 26, 27 e 28 settembre, ciascuna con un programma dedicato.
Si parte venerdì 26 settembre: alle 20 con il ritrovo al Polivalente, alle 20.30 l’investitura di “Bella Cabaliate 2025” e, alle 21, la disputa del Palio dei Piccoli. La serata si concluderà alle 22.45 con la premiazione.
Sabato 27 settembre, alle 18.30, appuntamento in piazza Palatucci per un gioco a sorpresa. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico al Polivalente (in caso di maltempo la cena si terrà al coperto). Alle 22 serata danzante.
Domenica 28 settembre, alle 9.30, ritrovo in Piazza Palatucci e, alle 10.15, sfilata per le vie del paese con la Filarmonica di Cavaglià. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa. Nel pomeriggio, alle 14, si terrà la disputa del Palio al Campo Sportivo Rugby, seguita dalla premiazione alle 18.