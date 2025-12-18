Zappalà ad Atreju: “Dai territori una visione nazionale forte e condivisa”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Davide Zappalà ha partecipato ad Atreju, l'evento nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, intervenendo all’incontro dedicato ai consiglieri regionali.

Nel suo contributo Zappalà ha sottolineato il valore del ruolo delle Regioni e degli amministratori locali, affermando che “il radicamento sui territori è la vera forza della nostra azione politica e rappresenta il punto di partenza per dare risposte concrete ai cittadini”.

Il consigliere ha inoltre evidenziato come il confronto tra rappresentanti istituzionali sia essenziale per rafforzare l’azione di governo: “Atreju è un luogo di dialogo e di crescita politica, dove le esperienze regionali diventano patrimonio comune e contribuiscono a costruire una visione nazionale solida e condivisa”.

La manifestazione, nata come spazio di confronto culturale e politico, è diventata un punto di riferimento per tutta la politica con, nell'edizione 2025, oltre 80 dibattiti e 400 ospiti a confronto.