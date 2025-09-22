 / CULTURA E SPETTACOLI

Storie di Piazza, nuovo spettacolo in arrivo con tre tappe nel Biellese

Ruggine. Liberamente tratto da “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare è la nuova produzione under 25 di Storie di Piazza Aps. La rassegna Storie Biellesi di Storie di piazza prosegue il suo cammino il 26,27 e 28 settembre, grazie al contributo del bando CulturHub di Fondazione CR Biella, con un occhio rivolto alle produzioni giovanili, sempre capitanate dall’infaticabile Davide Ingannamorte.

“Ruggine” fonde parola, corpo e azione scenica per dare vita a un teatro che vuole essere strumento di denuncia e spazio autentico di riconoscimento per i giovani. Il progetto è stato portato a Biella da Davide direttore artistico dei progetti under 30 dell’associazione e aiuto regia dello spettacolo, che ha scelto di offrire a un gruppo di giovani attori dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma l’opportunità di dar vita, con il sostegno di Storie di Piazza, a uno spettacolo innovativo e di forte attualità.

Il valore di “Ruggine” è stato riconosciuto anche a livello nazionale: lo spettacolo è infatti stato selezionato per il Roma Comic-Off – Festival di Teatro Off e andrà in scena al Teatro Petrolini di Roma il 29 e 30 settembre, subito dopo le date biellesi. La regia è affidata a Pasquale Martinazzo e Sara Proietti, che sono anche tra i protagonisti dello spettacolo insieme a Leonardo Attanasio, Alyssa Salomon e Daniele Tanzi. Le voci fuori campo sono interpretate da Alessandra Amerio, Santo Marino e Davide Pandolfo, mentre la postproduzione audio porta la firma di Elio Carosone. Le coreografie sono state ideate da Camilla Radici e Daniele Tanzi. A garantire la qualità tecnica dello spettacolo ci pensa Simone Giobellina, responsabile di audio e luci.

Lo spettacolo debutterà nel Biellese e andrà in scena nelle date: venerdì 26 settembre, alle 21, al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo; sabato 27 settembre, alle 21 all'Auditorium di Brusnengo; domenica 28 settembre, alle 18.30, a Cascina Oremo di Biella.

c. s. Storie di Piazza g. c.

