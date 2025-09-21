Pollone, in biblioteca "una serata da favola": la leggenda di Maria Vittoria al Mucrone

È tempo di rispolverare cuscini e peluche! Venerdì 26 settembre, alle ore 20:30, riprendono gli appuntamenti serali dedicati a bambine e bambini dai 4 ai 12 anni.

Il luogo dell’incanto sarà la Biblioteca Civica “Benedetto Croce” di Pollone, dove Piero Ramella e Fabrizio Corbetta guideranno i piccoli ascoltatori in un viaggio tra mito e leggenda: la storia di Maria Vittoria, la misteriosa “bella addormentata” che riposa sulla cima del Monte Mucrone e lungo le sue pendici.

Come ogni escursione che si rispetti – anche se in questo caso sarà più immaginata che affrontata con scarponcini – non mancherà un momento di ristoro. Dopo aver “scalato” con la fantasia il Mucrone, infatti, ci sarà spazio per assaporare deliziosi dolcetti, perfetti per recuperare le energie spese durante l’avventura.

"Non dimenticate un cuscino e il vostro peluche preferito. Senza di loro l’atmosfera rischia di perdere un po’ della sua magia".

Una serata all’insegna delle storie, dei sogni e della dolcezza, per scoprire che anche una leggenda può avere il sapore di un biscotto.

Vi aspettiamo numerosi!