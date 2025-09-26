Vigliano, un omaggio a Bach nella chiesa di Santa Maria Assunta

Domenica 28 settembre, alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano Biellese, si terrà un concerto per organo e voce, nell’ambito della rassegna di musica organistica Vercelli Organ Festival 2025, inserito nel più ampio contenitore del progetto Terre d’Acqua Classica 2025, con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale.

Alla consolle dell’organo costruito nel 2007 dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto siederà l’organista Bartolomeo Gallizio, docente di Organo al Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo mentre la parte vocale è affidata al soprano Sara Lacitignola. Il programma, in parte per organo e in parte per organo e voce, è interamente dedicato al genio di Johann Sebastian Bach. L’appuntamento verrà aperto da un brano per organo solo e precisamente dalla Triosonata VI in Sol maggiore, BWV 530 alla quale faranno seguito, per organo e voce, i seguenti brani: Et exultavit (dal Magnificat, BWV 243), Blute nur, du liebes Herz [Sanguina, caro cuore] dalla Matthäus Passion, BWV 244) e Laudamus Te (dalla Messa in Si minore, BWV 232).

Al centro, come un cammeo, il Preludio al Corale Schmücke dich, o leebe Seele [Adornati, o cara anima], BWV 654 per organo solo. Quindi, per organo e voce: Bereite dich Zion, mit zärtlichen Trieben [Preparati, o Sion, con teneri slanci] dal Weihnacths Oratorium, BWV 248 e, dal medesimo Oratorio di Natale, Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen [Oh mio Salvatore, il tuo nome infonde]. Grandioso finale per organo solo con il Präludium und Fuge in e-moll, BWV 548.

La rassegna si avvale del contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT, del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Biella e del comune di Vigliano Biellese.