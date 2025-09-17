UNIGHT a Biella: laboratori e scienza per tutti VIDEO

Venerdì 26 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, il Campus di Città Studi Biella aprirà le porte a un grande evento di divulgazione scientifica: UNIGHT – La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, promosso dall’Università e dal Politecnico di Torino.

L’iniziativa è pensata per avvicinare adulti e ragazzi al mondo della ricerca attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa. I visitatori potranno muoversi in una sorta di “città della scienza” composta da aree tematiche e spazi interattivi: laboratori, giochi ed escape room, attività formative e narrative, pillole scientifiche, momenti musicali e letterari, oltre a stand informativi.

"Questa iniziativa per Città Studi è una grande prova di collegialità - spiega Sara Nosari, Presidente Corso di Laurea in Scienze di Informazione Primaria e referente della Notte dei Ricercatori -, perché non soltanto siamo riusciti a mettere insieme tutti i dipartimenti coinvolti nei corsi di laurea attivati a Città Studi, ma siamo proprio riusciti a ritrovarci per questa iniziativa, che voleva dare voce alla realtà universitaria che Città Studi ospita e che rappresenta. Una collegialità che ci ha visti non soltanto convinti, che ci ha visti lavorare insieme ma ci ha visti partecipare ad un'idea che è quella di dar voce all'università nella versione che Città Studi ha realizzato negli anni e che continua a realizzare".

La realizzazione di UNIGHT a Biella è frutto di un lavoro congiunto tra lo staff di Città Studi e i docenti dell’Università di Torino. Dopo mesi di preparazione, i ricercatori porteranno al pubblico contenuti complessi resi accessibili e coinvolgenti, anche per i più piccoli. A dare supporto saranno numerosi volontari – studenti e studentesse – che si occuperanno di accoglienza e accompagnamento dei partecipanti.

In poche parole, UNIGHT è scienza, entusiasmo e comunità: un appuntamento speciale per vivere Città Studi Biella in modo nuovo, conoscere da vicino il lavoro dei ricercatori e scoprire quanto la ricerca possa essere interessante e divertente.