A Vigliano una mostra per conoscere Pier Giorgio Frassati

Dal 16 settembre al 3 ottobre, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospita una mostra dedicata a San Pier Giorgio Frassati, appena canonizzato dal pontefice Leone XIV.

I pannelli esposti raccontano la vita del Santo, nato a Torino ma da amante della montagna ha trascorso momenti di svago nella casa di famiglia della madre a Pollone.

Il Santo ha dedicato la sua vita ai poveri ed è esempio di carità e di generosità; la sua impronta è un indicatore anche attraverso il suo motto: “Non vivacchiare ma vivere”. L'orario di visita è quello di apertura della biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18. La visita è gratuita.