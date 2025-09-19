“Come giocavamo noi”: due pomeriggi di giochi tra nonni, genitori e bambini

Il Centro per le Famiglie I.R.I.S. – servizio “Il Patio” – lancia due nuove tappe del progetto “Di Comune in Comune”, realizzate con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e degli Istituti Comprensivi di Candelo e Campiglia Cervo. L’iniziativa, pensata per creare ponti tra generazioni, propone attività ludico-ricreative in cui i bambini partecipano insieme a un genitore (o altro adulto significativo), condividendo giochi e piccole sfide guidate da alcuni nonni e dalle operatrici del Centro.

Le date

Candelo – sabato 27 settembre 2025, ore 14:30-16:30

Parco dell’Albero d’Oro, via XXV Aprile 9 (in caso di maltempo: Polivalente, via Cerventi 29). (dalla locandina Candelo)

Campiglia Cervo – sabato 11 ottobre 2025, ore 14:30-16:30

Circolo “Valet”, Frazione Asmara (al chiuso in caso di maltempo). (dalla locandina Campiglia)

L’iniziativa è rivolta a famiglie con bambini 5-10 anni e rievoca i “giochi di una volta”: i nonni presentano e conducono le attività insieme alle operatrici del Centro, favorendo un clima di scambio e condivisione intergenerazionale. Al termine è previsto un piccolo rinfresco e un momento di confronto per conoscere l’offerta del Centro per le Famiglie – Il Patio.

Modalità di partecipazione

I due appuntamenti sono gratuiti ma a numero chiuso: è necessaria l’iscrizione tramite QR code presente nelle locandine oppure compilando il modulo online indicato dal Centro. Per informazioni: Centro per le Famiglie I.R.I.S. – Il Patio, tel. 335 7920454, e-mail patio@consorzioiris.net; canale Instagram: @centroperlefamiglie_iris.