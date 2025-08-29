Torna la Pigiama Run: a Biella si corre per i bambini malati di tumore

Tutto pronto per la quarta edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata solidale promossa da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – che torna anche quest’anno a Biella venerdì 26 settembre 2025, in contemporanea con le altre 33 località italiane che aderiscono all’evento.

Tutta l’Italia in pigiama per i bambini malati di tumore

Nata a Milano nel 2019, la Pigiama Run è diventata un appuntamento nazionale nel mese del "Gold Ribbon” e accende i riflettori sui tumori pediatrici che interessano ogni anno in Italia 2.200 tra bambini e ragazzi.

L'evento rappresenta un gesto simbolico, semplice quanto efficace: indossare un pigiama per una sera per sentirsi vicini a chi è costretto a indossarlo ogni giorno in un letto d'ospedale e correre - o camminare - al calar del sole.

Quest’anno sarà possibile farlo in 33 località italiane: Milano (ideatrice e capofila), Alessandria, Aosta, Bari, Bergamo, Biella, Brescia, Cagliari, Conegliano, Cuneo, Ferrara, Frosinone, Genova, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi, Padova, Palermo, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Reggio Emilia, San Salvo, Sondrio, Taranto, Termoli, Terni, Torino, Trento, Varese, Verbano-Cusio-Ossola.

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà: con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, LILT sostiene infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

Anche per questa edizione è confermata la partecipazione dei testimonial Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa che con il loro entusiasmo supportano da diversi anni l'iniziativa.

La Pigiama Run di Biella e il progetto “Alveare Amico”

Biella è giunta alla sua quarta edizione e, anno dopo anno, si conferma tra le città che accolgono questo evento con maggiore entusiasmo: 713 iscritti nel 2022, 1.096 nel 2023 e 1.500 nel 2024, per un totale di 51.120 euro raccolti attraverso le iscrizioni e destinati a bambini e ragazzi biellesi malati di tumore in cura presso qualsiasi centro di Oncologia Pediatrica italiana.

Grazie alla Pigiama Run è nato “Alveare Amico”, il progetto continuativo di supporto ideato da LILT Biella per offrire accoglienza, attività ricreative, ascolto e orientamento in un’area dedicata - inaugurata proprio prima dell’estate - all’interno di Spazio LILT per essere un punto di riferimento per le famiglie che vivono una situazione molto complessa e delicata.

Partecipare alla Pigiama Run

La Pigiama Run è un evento accessibile e aperto a tutti: adulti, bambini, famiglie, associazioni sportive, aziende, corridori professionisti e non, e a chiunque desideri partecipare e sostenere la causa. È possibile partecipare sia in presenza, in una delle 33 località organizzatrici, oppure in modalità "Anywhere” da qualsiasi luogo, condividendo la propria esperienza sui social media (pagina ufficiale di Instagram: @pigiamarun).

A Biella, il Village allestito a Spazio LILT (in via Ivrea 22) si accenderà a partire dalle ore 17:00 con musica, animazione, ospiti e tante sorprese, in attesa che alle 19:00 - in contemporanea con le altre località - prenda il via la corsa-camminata in pigiama per le vie della città. Per l’edizione 2025 sono previsti due percorsi di lunghezze differenti da 4 e 6 km con partenza e arrivo a Spazio LILT.

È possibile iscriversi online sul sito www.pigiamarun.it/biella oppure in reception a Spazio LILT dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00. Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro (5 euro per i bambini sotto i 7 anni); tutti gli iscritti riceveranno in regalo (fino ad esaurimento delle disponibilità) il pettorale e il pacco gara ricco di tanti omaggi offerti dai partner locali e nazionali.

Un importante atto di generosità, possibile grazie a tante realtà

Le donazioni frutto delle iscrizioni alla Pigiama Run di Biella sono interamente destinate al supporto dei servizi offerti gratuitamente attraverso il progetto “Alveare Amico”.

Questo è possibile grazie alla generosità di tante aziende e realtà biellesi che, edizione dopo edizione, rinnovano il forte legame con LILT e con l’evento Pigiama Run.

Al fondamentale supporto dei partner nazionali e una rete di importanti partner locali.

Insieme a loro, i Media Partner Radio DANCE City4You, Rete Biella, Il Biellese e NewsBiella accompagneranno LILT Biella nella promozione e nel racconto dell’evento, mentre i Partner Tecnici contribuiranno ad offrire a tutti i partecipanti un’esperienza unica di festa e solidarietà: Lauretana, Bottega Verde, Pasticceria Massera, The Social Valet, Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, Feltyde, Immagine, FM Plus, Edilnol, La Soleggiata e Natural Boom.

Per il secondo anno la Pigiama Run è inoltre inserita nel calendario delle Corse Solidali grazie alla collaborazione con FIDAL Piemonte e APD Pietro Micca, a conferma del valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

Le parole della Presidente di LILT Biella Rita Levis

«La Pigiama Run è diventato un appuntamento atteso e sentito dalla nostra comunità. Partecipare significa molto più che correre o camminare: è un modo per stringersi attorno ai bambini e ai ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie.

Un gesto semplice ma potente: un modo per dire “Siamo con voi” a chi affronta ogni giorno la malattia con coraggio.

Il ricavato dell’evento, destinato al progetto “Alveare Amico”, ci permette di continuare a offrire loro un luogo dove sentirsi accolti e capiti. Ed è questo il senso più profondo della solidarietà: esserci, tutti insieme, per chi ha più bisogno.»

Per informazioni sull’evento e sulle modalità di iscrizione:

www.pigiamarun.it/biella

www.liltbiella.it

iniziative@liltbiella.it