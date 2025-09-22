 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 22 settembre 2025, 09:00

A Coggiola una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche

A Coggiola una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche (foto di repertorio)

A Coggiola una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche (foto di repertorio)

Tutto pronto a Coggiola per una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche a cura degli istruttori della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è per venerdì 26 settembre, dalle 20.45 alle 22.45, nei locali del Teatro Don Fava di frazione Granero. L'evento è gratuito e aperto a tutta la popolazione. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore