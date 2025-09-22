A Coggiola una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche

Tutto pronto a Coggiola per una lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche a cura degli istruttori della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è per venerdì 26 settembre, dalle 20.45 alle 22.45, nei locali del Teatro Don Fava di frazione Granero. L'evento è gratuito e aperto a tutta la popolazione.