Arrivano aggiornamenti importanti da Bielmonte. “Dopo una trentina di centimetri di neve scesa, purtroppo, nella giornata di ieri è piovuto – si legge nel post apparso sui canali ufficiali social - Sta tornando, tra una nuvola e l’altra, il cielo sereno. La neve è molto bagnata, questo non ci permette di aprire le piste in sicurezza per la giornata di venerdì 19 dicembre. Attendiamo il sereno e speriamo di accogliervi numerosi nei prossimi giorni. Resta confermata la promo: acquista il giornaliero sabato e torni a sciare gratis domenica”.
Valli Mosso e Sessera | 18 dicembre 2025, 15:40
Bielmonte, domani gli impianti sono chiusi
