Tante cose da fare a Biella nel we del 22, 23 e 24 maggio

Venerdì 22 maggio

- Biella, evento Cigna dischi su Prince

- Masserano, Andrea Cantone presenta a Palazzo dei Principi "Rapite", ore 17,30

- Pollone, Parco Burcina, Burcina in fiore: uno spettacolo naturale. Visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza accompagnato da una guida esperta del parco dalle 16

- Biella, al Circolo Sociale alle ore 18,30, sarà ospite Maria Rosa Cugudda

- Biella Chiavazza, teatro parrocchiale, "Et voilà" de il Gruppo teatrale degli infermieri ore 20,30

- Vigliano, ore 18 commemorazione strage di Capaci

- Biella Favaro, ore 21 Tracce sulla Neve, 40 anni di gite di sci alpinismo, sede Alpini

- Biella Museo del Territorio ore 17,30, incontro formativo minori stranieri

- Andorno, biblioteca Vietti, Home Cooking ore 21 con Rita Massarenti

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Festivaldilana

- Ponderano, presentazione del libro Bugella ore 21 al polivalente

- Pollone, evento biblioteca

- Cossato, CorriCossato partenza alle 20

- Biella, Fiori Pentecostali, via Mazzini, laboratorio ass La Fiaba

- Biella, luna park

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche". L’inaugurazione si terrà alle 18.30 al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6, a Veglio. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Pollone, anniversario Gruppo Alpini, ore 19,30 campionato sezionale corsa

Sabato 23 maggio

- Cossato, "Connessioni" a Castellengo

- Piedicavallo, alle 18, il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ospita il concerto del chitarrista classico messicano Arody García, protagonista di un appuntamento musicale di alto profilo promosso dal Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert” in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Pro Loco. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

- Zubiena, Spring Party dalle 10 alle 22 con Galileo in Piazza

- Salussola Chiesa di San Nicola da Tolentino alle 20,45 Primavera Musicale, Archi al Femminile

- Pollone, Parco Burcina, Burcina in fiore: uno spettacolo naturale. Visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza accompagnato da una guida esperta del parco dalle 10

- Andorno, Revival Oratorio San Lorenzo

- Biella, luna park

- Viverone, passeggiata con i cani partenza dalla Panchina Gigante alle 9,30

- Biella, villa Shneider, Giulia Arduino presenta libro "Che e sarà di noi" ore 17,30

- Festivaldilana, torneo di calcio, camminata in rosa Fond Edo Tempia

- Biella, Fiori Pentecostali, via Mazzini, laboratorio ass La Fiaba

- Biella, ore 21 Teatro Don Minzoni concerto Le Voci del Sabato Sera

- Biella, ore 18 Trail dal Favè, ore 17 minigiro per bimbi, ore 18 gara adulti

- Graglia, piazza Astrua Danilo dalle 17,30 GRAGLIA A TÜTA BIRA

- Bioglio, Sensi d'Arte - Museo tattile multisensoriale a cielo aperto, inaugurazione ore 15 Presso il Parco di Villa Santa Teresa

- Biella, strage di Capaci, evento ore 21 Città Studi "Io vado ci vediamo lunedì", serata in memoria di Giovanni Falcone

- Candelo, Candelo chiama New York, sfilata ore 21, ricetto, conduce Cristiano Gatti

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Oasi Zegna, Transumando

- Bessa, Settimana europea dei parchi, ore 15 ritrovo Cerrione Cava Barbera, passeggiata alla scoperta delle farfalle della Bessa

- Stronarte

- Cavaglià, alle 11 inaugurazione parcheggio area mercatale piazza palatucci

- Biella, Cattedrale, Veglia di pentecoste ore 21

- Candelo ore 15,30 incontro con Massimo Terreo, "Vivere il portafoglio dal metodo alla vita"

- Castelletto Cervo, Monastero cluniacense, omaggio a De Andrè, ore 21

- Masserano, mercatino dell'antiquariato e degustazione Baramaterra ore 11 presso la chiesa di San Teonesto, evento enogastronomico

- Biella, Vespa Club Biella e FAND Biella insieme per i bambini con diabete di tipo 1. Dalle 9 alle 18 nella galleria del centro commerciale sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening gratuito. Dalle 10 alle 18 in piazzale Casalegno saranno disponibili diversi giochi per i bambini e dimostrazioni pratiche con gli atleti di alcune associazioni sportive. Saranno presenti anche i volontari di Unicef e di Angeli in moto.

Domenica 24 maggio

- Cossato, "Connessioni" a Castellengo

- Gifflenga, 1100 anni del paese

- Ponderano, Fiore Day, l’appuntamento promosso da ASD Paladini e dedicato al ricordo di coach Fiorenzo Brunazzi

- Biella, luna park

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Oropa, alle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, cardio camminata con partenza da Don Giorgio Coda Mer dalle 10 con Paola Rossi

- Vigliano, castello di Montecavallo, Montecavallo Wine Trail dalle 8,30

- Rosazza, salita alla torre del castello

- Oropa, concerto conclusivo cori scolastici "la scuola Canta" ore 12 basilica antica si esibiranno i cori Saru Jeeva, Voci in musica, Cuori in Coro

- Pollone, Parco Burcina dalle 10 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale

- Festivaldilana

- Quaregna Cerreto, “Camminar Mangiando” alla scoperta delle terre del Conte A. Avogadro. L’evento è organizzato in collaborazione tra 4 Pro Loco (AQuaregna, Cerreto Castello, Quaregna, Valle San Nicolao) e Arcibrovato, con il patrocinio del Comune di Quaregna Cerreto.

- Biella, Ritrovo ore 14.15 Partenza passeggiata Pro Loco Biella Valle Oropa, 14.30 – parcheggio sulla S.P. 512 del Tracciolino (strada per Alpetto) Rientro ore 17.30 circa 2,5 km – Dislivello +200 m. Passeggiata ai piedi della Muanda tra splendidi prati in fiore e paesaggi primaverili

- Oasi Zegna, Transumando

- Pollone, anniversario Gruppo Alpini, ore 9 ritrovo e ammassamento in piazza San Rocco, alzabandiera, ore 10 corteo per paese

- XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche A.D.S.I: Quattro le proprietà aprono nel biellese, di cui una - il Castello di Castellengo a Cossato- alla sua prima partecipazione, poi ci sono Palazzo La Marmora - Biella, Villa Felice Piacenza - Pollone

- Biella, Mirror Error centro commerciale I Giardini

- Stronarte

MOSTRE

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice", un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.