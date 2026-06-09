Pallacanestro Biella riparte, pronti 150mila euro di investimenti per il rilancio del basket rossoblù FOTO e ViDEO

Dopo anni di lavoro silenzioso e lontano dai riflettori, Pallacanestro Biella rompe il silenzio per tracciare una rotta chiara, solida e trasparente verso il futuro dello sport rossoblù. Attraverso una conferenza stampa ed un video corale lanciato sui canali social di Pallacanestro Biella, i vertici del progetto hanno annunciato il raggiungimento di traguardi finanziari fondamentali e svelato un piano di investimenti strutturali che partirà già da questa estate. con un obiettivo: "costruire, non comprare”.

Crescere costruendo dalle basi. La crescita a cui la società ambisce deve passare da un settore giovanile che sia in grado di attirare e formare talenti da inserire nella prima squadra. Ambizione e sostenibilità economica dovranno camminare di pari passo, dando vita a un progetto solido, ma allo stesso tempo inclusivo e aperto a tutte le energie positive che hanno a cuore la pallacanestro locale. Il presidente Piergiorgio Castelli delinea con chiarezza la propria visione: “Stiamo lavorando per creare un settore giovanile di prima fascia che possa riportare Biella ai vertici del basket nazionale creando un sistema di sostenibilità economica per la prima squadra fatta da talenti del vivaio”.

Al termine di un percorso complesso e impegnativo, la società è riuscita a raggiungere un obiettivo fondamentale: riportare Pallacanestro Biella a una condizione di assoluta solidità finanziaria, azzerando completamente i debiti pregressi. Questo risanamento radicale permette fin da oggi alla dirigenza di pianificare il prossimo quinquennio con una totale serenità e una ritrovata capacità di investimento.

La rinnovata solidità economica si tradurrà immediatamente in fatti concreti. Già dall'estate prenderà forma un piano da 150.000 euro di investimenti volto a creare un vero e proprio “Basket Village” nel Comune di Vigliano Biellese, a pochi minuti dal centro di Biella. Il progetto prevede la ristrutturazione completa di due palestre di allenamento, il rinnovo totale di una sala pesi e la creazione di una foresteria dedicata all'ospitalità h24 dei giovani atleti provenienti da fuori territorio.

Tra le grandi novità spicca anche l'allargamento dell'orizzonte rossoblù al settore femminile, grazie a una stretta collaborazione strategica avviata fianco a fianco con la dirigenza del Basket Femminile Biellese. Su questa iniziativa ha parlato il presidente Castelli: “E’ già da un paio di stagioni che noi e BFB chiacchieriamo in maniera continuativa per cercare di costruire qualcosa assieme. Negli ultimi 4 mesi abbiamo dato un’accelerata alle nostre chiacchierate mettendo nero su bianco valori condivisi e conti economici, rendendonci così ancora di più conto che una collaborazione strutturata era una situazione favorevole per entrambe. Ringrazio il Presidente Ceria per aver portato avanti questa visione condivisa.” Tale sinergia permetterà di ottimizzare le due strutture societarie, creando un percorso tecnico comune che sappia valorizzare al meglio ogni singolo atleta, creando un polo giovanile in comune di circa oltre 300 tesserati.

Per guidare questa nuova fase di crescita, la struttura societaria e tecnica è stata profondamente irrobustita con l'innesto di figure di grandissima esperienza e competenze maturate nei massimi campionati, anche giovanili: Federico Danna, Walter Santarossa e Damiano Olla. Il loro compito sarà quello di costruire un percorso tecnico di prima fascia per gli atleti. Confermata inoltre la figura di Nicola Danna come responsabile tecnico di tutta la società anche per il prossimo biennio. La società potenzierà ulteriormente lo staff tecnico per innalzare la qualità degli allenamenti, mettendo il reclutamento — in particolare dall'Under 15 in su — al centro dell'intera visione sportiva. L’obiettivo è far tornare Biella una meta prediletta per gli atleti che vogliono far della pallacanestro una professione.

L’ambizione resta alta, con la volontà da parte di tutti di creare squadra competitive che sappiano divertire e combattere per risultati importanti, facendo crescere giovani talenti accanto a giocatori affermati. Castelli afferma: “Come in ogni ambito sportivo, scendiamo in campo per fare il meglio possibile. Dalla prossima stagione proveremo a farlo con ancora più vigore, ma non vogliamo essere ossessionati da quello. Abbiamo la consapevolezza che per salti importanti ci manchi ancora qualche tassello. Quello che stiamo facendo è cercare di creare un puzzle fatto di bilanci solidi, impianti, staff, giovanili e passione. Un puzzle ideale per attrarre ed inserire nuove tessere per poter crescere ancora di più in maniera sostenibile.”

Conclude infine il General Manager Damiano Olla: "Noi ci mettiamo le nostre risorse, la nostra passione e il nostro lavoro, ma i risultati più importanti si costruiscono insieme. Biella, in tanti momenti della sua storia, ha sempre dimostrato di esserci. Noi continueremo ad esserci. Speriamo anche tutto il territorio".

La società satellite Biella Next, ha protetto il patrimonio più importante del territorio nei momenti più complessi, mantenendo vivo il cuore del basket biellese: il settore giovanile che oggi conta 11 gruppi tra campionati Gold e Silver e quasi 200 tesserati. Nelle ultime tre stagioni la prima squadra si è sempre qualificata ai play off di serie C, fermandosi a gare 3 di semifinale nell’annata appena trascorsa. Il settore giovanile può invece vantare di aver raggiunto la finale in tutte e tre le categorie Gold in cui la società ha partecipato, con la vittoria del titolo da parte della propria Under 17 guidata da Simone Roma.