Cagnolina smarrita tra Candelo e Ponderano: aiutiamo Terry a tornare a casa!!! FOTO

Aiutiamo Terry a tornare a casa!!! una cagnolina di razza pastore biellese smarrita nella mattinata di oggi luned' 8 giugnio nel territorio di Candelo.

Secondo le segnalazioni raccolte, l’animale sarebbe stato avvistato a Ponderano intorno alle ore 11. Terry è descritta come una cagnolina molto paurosa: non è aggressiva, ma potrebbe abbaiare se spaventata o se si sente minacciata. E' priva di collare proprio perchè se lo è sfilato quando è scappata. Tra i segni distintivi figurano le lunghe orecchie e la coda nera con la punta bianca.

I proprietari invitano chiunque la avvisti a contattare immediatamente Davide al numero 393 852 6184.

Ogni segnalazione può essere determinante per riportare Terry a casa.