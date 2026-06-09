CAI Valsessera, inaugurata una luce crepuscolare al Rifugio Monte Barone nel ricordo di Gerardo Vercella FOTO

Il 24 maggio scorso la sezione Valsessera del CAI ha inaugurato una luce crepuscolare presso il Rifugio “Monte Barone” all’Alpe Ponasca, già attiva da qualche tempo. Questo intervento è stato possibile grazie al contributo di un gruppo di amici di Gerardo Vercella, di Crevacuore, che hanno preferito rimanere anonimi, insieme al supporto della sezione.

“Subito dopo il suo funerale, queste persone ci avevano contattato con il desiderio di lasciare un segno concreto al Monte Barone, luogo in cui riposano le sue ceneri – spiegano dal CAI Valsessera - Si è quindi deciso di riadattare i vecchi pannelli fotovoltaici per realizzare una luce. La scelta non è stata casuale: rappresenta una guida nella notte, un punto di riferimento, proprio come Gerardo è stato per tanti anni. In qualità di accompagnatore di alpinismo giovanile, ha avvicinato alla montagna numerosi ragazzi e ragazze del CAI Valsessera, trasmettendo loro la passione per la montagna. Questa luce vuole essere anche un ricordo per tutti gli amici e soci della nostra sezione che ci hanno lasciato, un pensiero che si riaccende ogni volta che si osserva quel piccolo punto luminoso nella notte”.

Nel frattempo sono proseguite le attività di alpinismo giovanile con le prime due uscite della stagione: ad aprile a Noveis, partendo dalla frazione Piasca di Ailoche, e a maggio lungo un percorso più impegnativo dalle Piane di Rivò al Cavallero passando dalla cappella di Carecca. Il gruppo, seppur piccolo nei numeri, è molto affiatato. La prossima uscita sarà dedicata all’arrampicata presso la palestra dell’Oliva, sulle pendici del Monte Barone, con il supporto di una guida alpina come tutor. “Ricordiamo che l’attività di alpinismo giovanile è rivolta a tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni iscritti al CAI – riportano - Per qualsiasi informazione è possibile contattarci presso la sede sociale o alla mail indicata sul nostro sito istituzionale”.

Infine, dal 30 maggio al 2 giugno si è svolta la gita in Irlanda organizzata insieme al CAI Trivero. Il gruppo, composto da 32 partecipanti, ha avuto come base la città di Galway. Durante il viaggio sono state compiute visite a Inishmore, la più grande delle isole Aran, situata nella baia di Galway, esplorata con un suggestivo giro in bicicletta di circa quattro ore che ha portato fino al forte di Dun Aeonghasa, sul punto più alto delle scogliere batture dal vento e poi alla piscina naturale scavata nella roccia calcarea dall’Oceano, chiamata “wormhole”. Il giorno successivo si è giunti sulla vetta di Diamond Hill, nel Parco Nazionale del Connemara. Purtroppo, a causa della pioggia e della nebbia, non è stato possibile godere del panorama ma l’esperienza è stata comunque intensa e condivisa. Le due sezioni del CAI hanno intenzione di continuare a programmare attività insieme anche nel prossimo futuro.