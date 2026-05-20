Auguri al Gruppo Alpini di Pollone per i suoi 90 anni, al via i festeggiamenti

Il Gruppo Alpini di Pollone celebra un traguardo storico: il 90° anniversario dalla fondazione. Un importante momento di memoria, tradizione e comunità che ha preso il via la scorsa settimana con l'inaugurazione della mostra fotografica “Vivere l’Adunata. Ricordando gli Alpini a Biella”, promossa da Fotoclub Biella e che entrerà nel vivo questo fine settimana, coinvolgendo cittadini, associazioni e i gruppi di Alpini di altre sezioni.

Venerdì 22 maggio è in calendario il Campionato Sezionale di corsa su strada di 5 chilometri Memorial Franco Coda e Chiara Serralunga attraverso le vie del paese. Il ritrovo è previsto alle ore 18 in piazza San Rocco, mentre la partenza sarà alle 19.30. Per chi preferisce è in programma anche una camminata che partirà alle 19,15. Al gruppo di Alpini più numeroso verrà assegnato il trofeo Walter Coda Zabetta. A seguire, alle ore 20.30, l’oratorio parrocchiale ospiterà un’apericena aperta a tutti, accompagnata dall’intrattenimento musicale del complesso “Transversal”.

Domenica 24 maggio rappresenterà il momento più solenne delle celebrazioni. Dopo il ritrovo in piazza San Rocco alle ore 9 e l’alzabandiera previsto per le 9.30, prenderà il via il corteo commemorativo che attraverserà le vie del paese fino al Colle San Barnaba, accompagnato dalla Fanfara Alpina Valle Elvo. Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa, seguita dal pranzo conviviale presso l’oratorio parrocchiale.

L’iniziativa non vuole essere soltanto una ricorrenza celebrativa, ma anche un’occasione per ricordare il ruolo storico e sociale svolto dagli Alpini nella comunità, attraverso valori di solidarietà, servizio e appartenenza che continuano ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per il territorio.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio navetta da piazza San Rocco al Colle San Barnaba. In caso di maltempo, il corteo raggiungerà la chiesa parrocchiale dove si terrà la Santa Messa.