 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 09 giugno 2026, 10:20

Valdengo in Festa, ultimo atto tra musica e fuochi d’artificio: in tanti per lo spettacolo pirotecnico VIDEO

Valdengo in Festa, ultimo atto tra musica e fuochi d’artificio: in tanti per lo spettacolo pirotecnico VIDEO

Valdengo in Festa, ultimo atto tra musica e fuochi d’artificio: in tanti per lo spettacolo pirotecnico VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni per l’ultimo atto di Valdengo in Festa. 

Nella serata di ieri, 8 giugno, in tanti tra famiglie e giovani si sono dati appuntamento al centro sportivo comunale per lo spettacolo pirotecnico che ha entusiasmato i presenti che, con il proprio smartphone, hanno filmato il lieto evento. 

Poco prima, invece, si era tenuta l’estrazione della grande lotteria. La serata si è poi conclusa a suon di musica. 

Valdengo in Festa si è confermato ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per chi ama la convivialità, lo sport, la musica dal vivo e la buona cucina, in un clima di fraternità e solidarietà che contraddistingue ogni edizione.

g. c.

Le prime dal territorio

Biella

Biella, lavori in via Santuario di Oropa e via Repubblica: come cambia la viabilità

Biella, lavori in via Santuario di Oropa e via Repubblica: come cambia la viabilità

Saranno infine predisposte deviazioni e misure di sicurezza per tutelare pedoni e automobilisti e...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore