Accademia Perosi, scritture del cambiamento: Skrjabin e Debussy in dialogo

Mercoledì 10 giugno, alle 18, nella Sala Concerti dell'Accademia Perosi, verrà ospitato un appuntamento che mette al centro la ricchezza, la tensione e l’ibridazione del Novecento musicale. Il talk-concerto Novecento storico propone un percorso estetico e interpretativo tra due vettori fondamentali del secolo: Alksandr Skrjabin – Sonata n. 3 op. 23 e Claude Debussy – Préludes, livre 1. Protagonisti dell’evento sono Edoardo Tritto e Daniele Ambrosi, interpreti di una scrittura che ha ridefinito temi, timbri e forme, e ha reso possibile l'equilibrio tra virtuosismo e cultura.

La serata parte dall’analisi delle tensioni tra tonalità e atonalità, tra struttura e libertà musicale, per aprirsi a un ascolto che collega la pratica strumentale alla riflessione storico-critica. Skrjabin e Debussy, due vie divergenti ma profondamente intrecciate.

Edoardo Tritto, giovane protagonista del recital, è cresciuto in una formazione che fonde tradizione e innovazione: laurea magistrale in chitarra classica, studi di composizione, Masterclass internazionali e una intensa attività come interprete e musicista contemporaneo. Daniele Ambrosi, pianista di formazione solida e versatile, si distingue per la partecipazione a progetti di musica contemporanea e repertorio storico e pratiche espressive odierne.

Il programma offre dunque un dialogo tra solennità e libertà, tra rigore formale e invenzione timbrica: la Sonata n. 3 di Skrjabin, con la sua carica ardito-visionaria, si confronta con la ricca freschezza de Préludes di Debussy, testimoniando come il Novecento non sia una linea retta ma una mappa di esplorazioni sonore, capaci di rinnovare continuamente i parametri dell’ascolto.