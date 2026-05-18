Mercatino dell’antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato a Masserano

Il 23 maggio torna a Masserano il mercatino dell'antiquariato. Si snoderà con oltre 80 espositori in vale Roma da Largo Montecameri fino alla Piazza del mercato, lungo i suggestivi portici di via Beccherie, fino ad arrivare alla piazzetta del Borgo antico e proseguire sotto i portici del Borgo inferiore, immersi nell’antico passato medievale.

In un’atmosfera senza tempo si potrà scovare qualche rarità, un oggetto antico, un gioiello vintage, una porcellana preziosa, un disco in vinile raro, manufatti creativi e scoprire il ricco patrimonio artistico di un borgo immerso tra boschi e vigneti: il seicentesco Palazzo dei Principi Ferrero Fieschi, con le sue sale ricche di stucchi e affreschi, visitabile accompagnati dalle guide dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; la chiesa medievale di San Teonesto, che ospiterà per l’occasione la degustazione dei vini di produzione locale, in particolare il famoso Bramaterra DOC dalle 10.00 alle 18.00

Nella piazzetta del Borgo inferiore sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici e fermarsi al punto di ristoro della Proloco. Un’occasione unica, insomma, per trascorrere una piacevole giornata!