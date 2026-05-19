Al borgo di Castellengo “Connessioni”, tra mostre, visite guidate e degustazioni FOTO

CASTELLENGO DI COSSATO (BI) – Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, il suggestivo borgo di Castellengo diventerà il palcoscenico di “Connessioni”, una due giorni dedicata alla divulgazione culturale e alla valorizzazione del territorio. L’iniziativa rappresenta l'atto finale di un intenso ciclo di attività, nato per raccontare l’anima di un luogo dove storia, natura e creatività si intrecciano indissolubilmente.

L’evento, organizzato da Stilelibero,e dall’associazione Intorno al Castello è il risultato di una collaborazione che vede protagonisti il Comune di Cossato, la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, e realtà di rilievo come Fatti ad Arte, ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), Foto.Art, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il calendario prevede:

· Mostre e Workshop: Spazi dedicati all'espressione artistica e alla fotografia (in collaborazione con Foto.Art), con laboratori aperti a chi desidera mettersi alla prova.

· Visite Guidate e Approfondimenti: Percorsi alla scoperta del patrimonio storico e architettonico.

· Incontri e Presentazioni: Momenti di confronto pubblico per approfondire le radici di Castellengo e le sue prospettive future.

Il titolo dell’iniziativa, “Connessioni”, riflette la filosofia del progetto: mettere in luce la sinergia tra le associazioni che operano quotidianamente sul territorio. Anche per quest’occasione queste realtà si presentano in modo unitario attraverso una formula di “porte aperte”, pensata per accorciare le distanze tra gli enti organizzatori e la cittadinanza.

“Connessioni rappresenta la sintesi di un lavoro di squadra durato mesi,” spiegano il presiedente dell’Associazione Stilelibero Fabrizio Lava. “È l’occasione per mostrare come la collaborazione tra pubblico, privato e associazionismo possa generare una programmazione culturale di alto profilo, capace di valorizzare le peculiarità storiche e naturalistiche del nostro territorio.”

Il programma completo su: https://www.associazionestilelibero.org/

Per informazioni incontri e visite guidate: 388 5647455

Per informazioni prenotazioni visite al Castello e degustazioni: 335 5252890