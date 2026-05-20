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CULTURA E SPETTACOLI | 20 maggio 2026, 07:50

Maria Rosa Cugudda ospite ai Venerdì Letterari al Circolo Sociale

Ingresso libero

Maria Rosa Cugudda ospite ai Venerdì Letterari al Circolo Sociale

Maria Rosa Cugudda ospite ai Venerdì Letterari al Circolo Sociale

Appuntamento con la poesia, i sentimenti e la spiritualità nel prossimo appuntamento dei Venerdì Letterari al Circolo Sociale: venerdì 22 maggio alle ore 18,30, sarà Maria Rosa Cugudda, insegnante e poetessa, a presentare il suo libro di poesie “Il padre ti parlerà”(Atile Edizioni, 2024), dialogando con la giornalista Mariella Debernardi.

Maria Rosa Cugudda, nata a Neoneli, in provincia di Oristano, da oltre quarant'anni vive a Biella.

Appassionata di poesia, di pittura e di fotografia, è operatrice culturale e consulente psico-socio-pedagogico. Collabora  da diversi anni con il pittore Joppolo creando un connubio tra arte e poesia.

Nelle sue liriche, pubblicate in diversi volumi sin dal 2007, sono presenti i paesaggi e il mare della Sardegna ma anche il profondo dolore per la perdita del marito (il medico Luciano Serra), oltre ad un'intensa spiritualità e a sentimenti vibranti verso le sfide della vita.

Ingresso libero con possibilità di cena con l'autrice, prenotando allo 015 22175.

c.s.Luisa Benedetti, s.zo.

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