Maria Rosa Cugudda ospite ai Venerdì Letterari al Circolo Sociale

Appuntamento con la poesia, i sentimenti e la spiritualità nel prossimo appuntamento dei Venerdì Letterari al Circolo Sociale: venerdì 22 maggio alle ore 18,30, sarà Maria Rosa Cugudda, insegnante e poetessa, a presentare il suo libro di poesie “Il padre ti parlerà”(Atile Edizioni, 2024), dialogando con la giornalista Mariella Debernardi.

Maria Rosa Cugudda, nata a Neoneli, in provincia di Oristano, da oltre quarant'anni vive a Biella.

Appassionata di poesia, di pittura e di fotografia, è operatrice culturale e consulente psico-socio-pedagogico. Collabora da diversi anni con il pittore Joppolo creando un connubio tra arte e poesia.

Nelle sue liriche, pubblicate in diversi volumi sin dal 2007, sono presenti i paesaggi e il mare della Sardegna ma anche il profondo dolore per la perdita del marito (il medico Luciano Serra), oltre ad un'intensa spiritualità e a sentimenti vibranti verso le sfide della vita.

Ingresso libero con possibilità di cena con l'autrice, prenotando allo 015 22175.