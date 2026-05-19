Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

Sabato 23 maggio alle ore 21.00, nel teatro Don Minzoni, gentilmente concesso, si terra’ il 3 appuntamento benefico 2026 dell’Associazione Amici dell’ospedale di Biella per la raccolta fondi 2026 ..

Protagonisti della serata musicale benefica del 23 maggio 2026 saranno i 40 coristi del coro Gli amici del sabato sera, accompagnati da vari strumentisti, con un vasto repertorio che spazierà dal canto religioso alle canzoni di R.Vecchioni , Zucchero, gli Abba, i Pooh e altri autori moderni. IL coro è diretto dal maestro Alessandro Lamantia

Il presidente dell’associazione Amici dell’ospedale di Biella ringrazia tutti i coristi e musicisti, il maestro Lamantia e il gruppo Domina , che hanno sposato la causa dell’associazione per la raccolta fondi a favore nuovi progetti 2026 e hanno aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale

LE VOCI DEL SABATO SERA

Il Coro “Le Voci del Sabato Sera” è diretto da Alessandro Lamantia, che lo segue fin dalle sue origini..

Nasce a Tavigliano a partire dal 2009. Precedentemente esisteva già una realtà corale, ma è solo successivamente che il gruppo è diventato più stabile. Oggi conta circa 40 PERSONE, tra coristi e musici appassionati , tutti di eta’ diverse .

“Ciò che mi rende più orgoglioso-dice il maestro Alessandro Lamantia- è il fatto di avere persone di tutte le età… basti pensare che il più grande del coro ha 75 anni, le ragazze più giovani invece 15: una 60ina di anni di differenza! Ciò significa che la musica che suoniamo e cantiamo, attira persone, uomini e donne, di tutte le età, con un comune denominatore: la passione per il canto! A ottobre abbiamo partecipato alla 4° Rassegna Corale del Lago Maggiore, due anni fa abbiamo cantato allo Stadio Pozzo di Biella in occasione del Meeting regionale di Atletica; cantiamo in Chiesa, cantiamo in Teatro, cantiamo allo Stadio, cantiamo ovunque ci sia bisogno di lasciarsi andare a pensieri positivi e musicali!”

Il coro, a voci miste, con una lunga esperienza liturgica, spazia da canti religiosi a musica leggera a cui fa da cornice la band (basso, batteria, tastiera e chitarra). E’ associato all’ associazione cori piemontesi .

Il coro è formato da 14 soprani, 13 contralti, 7 tenori, 2 bassi. Presenteranno i brani Ezio Germanetti e Pietro Raco, appartenenti al coro stesso



Nel 2018, grazie ad una collaborazione esterna, parte del gruppo è andata a cantare in Vaticano, in occasione della Prima Messa di Avvento.



Presidente : Grazia Martinazzo

Direttore Alessandro Lamantia

Tesoriere : Cinzia laura tomasi