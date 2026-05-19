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Music Cafè | 19 maggio 2026, 08:50

Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

Il coro è formato da 14 soprani, 13 contralti, 7 tenori, 2 bassi. Presenteranno i brani Ezio Germanetti e Pietro Raco, appartenenti al coro stesso

Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

Sabato 23 maggio  alle ore 21.00, nel teatro Don Minzoni, gentilmente concesso, si terra’ il 3 appuntamento benefico 2026 dell’Associazione Amici dell’ospedale di Biella per la raccolta fondi 2026 ..

Protagonisti della serata musicale benefica del 23 maggio 2026  saranno i 40 coristi del coro Gli amici del sabato sera, accompagnati da vari strumentisti,  con un vasto repertorio che spazierà dal canto religioso alle canzoni  di R.Vecchioni , Zucchero, gli Abba, i Pooh e altri autori moderni. IL coro è diretto dal maestro Alessandro Lamantia

Il presidente dell’associazione Amici dell’ospedale di Biella ringrazia tutti i coristi e musicisti, il maestro Lamantia e il gruppo Domina , che hanno sposato la causa dell’associazione per la raccolta fondi a favore nuovi progetti 2026 e hanno aderito gratuitamente per dar vita alla serata musicale

 LE VOCI DEL SABATO SERA

Il Coro “Le Voci del Sabato Sera” è diretto da Alessandro Lamantia, che lo segue fin dalle sue origini..
Nasce a Tavigliano a partire dal 2009. Precedentemente esisteva già una realtà corale, ma è solo successivamente che il gruppo è diventato più stabile. Oggi conta circa 40 PERSONE,  tra coristi e musici appassionati , tutti di eta’ diverse .

“Ciò che mi rende più orgoglioso-dice il maestro Alessandro Lamantia-  è il fatto di avere persone di tutte le età… basti pensare che il più grande del coro ha 75 anni, le ragazze più giovani invece 15: una 60ina di anni di differenza! Ciò significa che la musica che suoniamo e cantiamo, attira persone, uomini e donne, di tutte le età, con un comune denominatore: la passione per il canto! A ottobre abbiamo partecipato alla 4° Rassegna Corale del Lago Maggiore, due anni fa abbiamo cantato allo Stadio Pozzo di Biella in occasione del Meeting regionale di Atletica; cantiamo in Chiesa, cantiamo in Teatro, cantiamo allo Stadio, cantiamo ovunque ci sia bisogno di lasciarsi andare a pensieri positivi e musicali!”

Il coro, a voci miste, con una lunga esperienza liturgica, spazia da canti religiosi a musica leggera a cui fa da cornice la band (basso, batteria, tastiera e chitarra). E’ associato all’ associazione cori piemontesi .

Il coro è formato da 14 soprani, 13 contralti, 7 tenori, 2 bassi. Presenteranno i brani   Ezio Germanetti e Pietro Raco, appartenenti al coro stesso

Nel 2018, grazie ad una collaborazione esterna, parte del gruppo è andata a cantare in Vaticano, in occasione della Prima Messa di Avvento.

Presidente : Grazia Martinazzo

Direttore Alessandro Lamantia

Tesoriere : Cinzia laura tomasi

Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

Le voci del sabato sera in concerto al Don Minzoni

c.s. gli amici dell'ospedale di biella, s.zo.

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