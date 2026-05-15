A Vigliano la commemorazione della strage di Capaci

In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, il comune di Vigliano Biellese promuove un momento di solenne raccoglimento per onorare la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime dell'attentato mafioso del 23 maggio 1992.



L'iniziativa, promossa in coerenza con l'adesione dell'ente comunale all'Associazione Avviso Pubblico, intende riaffermare l'impegno costante dell'amministrazione nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata e nella difesa dei valori di legalità e giustizia.

L’amministrazione comunale invita sentitamente la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa alle 18 di venerdì prossimo, 22 maggio, in piazza Roma 1, nell'area antistante il Palazzo Municipale. La partecipazione dei cittadini sarà l'occasione per rinnovare, insieme, l’impegno civile della comunità contro ogni forma di mafia.

Le precedenti cerimonie si erano svolte sotto i portici di Palazzo Oropa, nel comune di Biella.