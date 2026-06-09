Valdilana, grande partecipazione al Parco Reda per la serata omaggio a Lucio Dalla

Grande successo sabato scorso al Parco Reda di Valle Mosso per il concerto tributo a Lucio Dalla. Il secondo appuntamento del Festivaldilana, organizzato dal comune di Valdilana, insieme agli Amici del Parco Reda, ha registrato il tutto esaurito con oltre 150 persone presenti.

Protagonista della serata Davide Gilardino con il suo gruppo, accompagnati magistralmente da Carovana, che hanno regalato al pubblico ben due ore di pura emozione. Un viaggio musicale intenso e coinvolgente attraverso i brani più amati di Lucio Dalla, capace di entusiasmare e far cantare tutti i presenti.

Nel corso della serata l’assessore Marco Carravieri ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando con soddisfazione come il Festivaldilana continui a crescere anno dopo anno. Una serata speciale, fatta di musica, emozioni e applausi sotto le stelle.