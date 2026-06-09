“Fin 4 Teen Camp”: iscrizioni aperte per il campus estivo di Sella dedicato agli studenti delle scuole superiori

Si terrà dal 22 al 26 giugno “Fin 4 Teen Camp 2026”, il campus dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni promosso da Sella e realizzato da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del Gruppo, in collaborazione con il centro di pedagogia Bloom. Il programma, per il quale le iscrizioni sono aperte fino a sabato 13 giugno, è stato realizzato per fornire agli studenti supporto, formazione e risorse utili a trasformare le loro idee innovative in progetti d’impresa a impatto.

L'obiettivo di "Fin 4 Teen Camp 2026" è infatti quello ispirare e sostenere i giovani, offrendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro e sviluppare modelli di business sostenibili e innovativi. Durante la settimana, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere i fondamenti dell’educazione finanziaria per gestire i risparmi in modo efficace; scoprire le caratteristiche dell’imprenditorialità a impatto e comprendere come possono contribuire con le loro idee; lavorare in team per costruire una startup partendo da zero; mettersi alla prova come public speaker presentando i loro progetti davanti a un comitato di professionisti ed esperti del gruppo Sella.

Nel corso del campus, gli studenti acquisiranno anche nozioni relative allo sviluppo di idee imprenditoriali, alla strategia d’impresa e alla comunicazione, al business plan e al fundraising. Nella giornata conclusiva di venerdì 26 giugno, i partecipanti, divisi in team, presenteranno la loro idea imprenditoriale come fossero parte di una startup, attraverso un vero e proprio “pitch” seguito da una sessione di domande e risposte.

Il "Fin 4 Teen Camp 2026” si terrà presso il Sellalab Biella, all’interno del Lanificio Maurizio Sella, in via Corradino Sella 10. Le giornate saranno caratterizzate da una serie di workshop, attività pratiche, sessioni di mentoring e momenti confronto tra i partecipanti e professionisti del settore.

Il campus, gratuito, è riservato a 50 studentesse e studenti delle scuole superiori biellesi. È possibile iscriversi a questo link Fin 4 Teen Camp Biella 2026 - Sellalab per accedere alle selezioni che avverranno sulla base della media scolastica e della data di registrazione. Le iscrizioni chiudono venerdì 13 giugno.