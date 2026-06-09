Valle Cervo, proseguono i lavori sulla SP100: giovedì si useranno gli esplosivi

Proseguono i lavori in alta Valle Cervo, sulla SP100, dal km 8+732 al km 9+000, nel comune di Campiglia Cervo, dove sono in corso urgenti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pareti rocciose a monte della strada provinciale, in località Asmara.

Ulteriori aggiornamenti sono giunti in queste ore dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Piatti: “Avvisiamo che è confermato l’utilizzo di esplosivo nella zona nella mattinata di giovedì 11 giugno. Ulteriori informazioni su eventuali chiusure temporanee delle strade verranno comunicate soltanto giovedì stesso a seguito di comunicazioni da parte del fuochino, il responsabile del brillamento. Inoltre si comunica che giovedì saranno vietate con ordinanza la pesca e l'accesso al torrente Cervo nel tratto Malpensà/Asmara/Campiglia. Gli immobili presenti nella frazione Asmara dovranno obbligatoriamente tenere le finestre aperte a scopo precauzionale, sempre giovedì mattina”.

Salvo imprevisti, la fine del cantiere è prevista per il prossimo 26 giugno.

Ricordiamo che il transito dei mezzi è deviato sulla SP 111 di Quittengo, in direzione di Piedicavallo, con l’istituzione di un senso unico dal km 1+200 fino al km 2+310 (cioè dal centro abitato di Quittengo a quello di Campiglia) e il limite di velocità di 30 km/h. Per chi dovrà scendere verso Biella si dovrà passare sulla SP 514 di San Paolo Cervo: anche qui, sarà presente il senso unico dal km 0+000 al km 2+100, ovvero da Campiglia all’ex municipio di San Paolo Cervo.