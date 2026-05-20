Gifflenga celebra i suoi 1100 anni, ci sarà anche il ministro Pichetto. Pollero: “Un francobollo commemorativo per questo traguardo”

Il comune di Gifflenga prosegue il percorso di celebrazione dei 1100 anni del paese con un appuntamento di grande valore simbolico e istituzionale che unirà memoria storica, cultura filatelica, tradizioni del territorio e momenti di convivialità.

Domenica 24 maggio 2026 la comunità del paese ospiterà, infatti, la cerimonia ufficiale di presentazione del francobollo commemorativo dedicato ai 1100 anni del Comune, accompagnata dal primo annullo filatelico speciale realizzato per l’occasione. La giornata inizierà alle 9 con la Santa Messa presso la Pieve di San Martino. Alle 10, presso il Salone Polivalente Gifflenga Village, si aprirà la cerimonia istituzionale con gli interventi del sindaco Elisa Pollero, assieme al delegato del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Zezza, al funzionario di Poste Italiane e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Poi verrà il turno della timbratura con l’apertura del servizio filatelico temporaneo, attivo fino alle 16. L’emissione del francobollo rappresenta un momento storico per Gifflenga, un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale e identitario della comunità e ne consegna simbolicamente la memoria alla storia nazionale. “Celebrare 1100 anni di storia significa custodire le nostre radici e, allo stesso tempo, costruire occasioni di incontro e partecipazione per il futuro – dichiara il sindaco Elisa Pollero –. Il francobollo commemorativo sarà un segno concreto e duraturo dell’identità di Gifflenga e dell’orgoglio di una comunità che continua a guardare avanti valorizzando la propria storia, le tradizioni e il senso di appartenenza".

Accanto al momento istituzionale, la giornata sarà arricchita da iniziative dedicate alla tradizione gastronomica e alla convivialità. Alle 10.30 prenderà il via la “Masterclass intorno al pane” con gara di panificazione aperta a squadre e appassionati, pensata per valorizzare il sapere artigianale e il significato sociale del pane come simbolo di comunità e condivisione. Alle 12.30 si terrà la “Grigliata Argentina” presso il Salone Polivalente Gifflenga Village. Nel pomeriggio proseguiranno le attività dedicate alla panificazione con la cottura del pane dopo la lievitazione, seguite alle 15.30 dalle premiazioni finali.

L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, famiglie e visitatori a partecipare a questa importante giornata inserita nel calendario “Gifflenga verso i 1100 anni”, un percorso di eventi pensati per raccontare la storia, i valori e il futuro della comunità.