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EVENTI | 18 maggio 2026, 07:10

Domenica 24 maggio la rete delle dimore storiche ADSI aperte per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del Paese

Le dimore visitabili del biellese sono 4

Domenica 24 maggio la rete delle dimore storiche ADSI aperte per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del Paese

Domenica 24 maggio la rete delle dimore storiche ADSI aperte per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del Paese

“Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” è il tema della XVI Giornata Nazionale ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), l’evento annuale che apre al pubblico, in tutta la Penisola, oltre 450 proprietà tra castelli, giardini storici, ville e palazzi di grande valore storico, artistico e architettonico.

In Piemonte l’iniziativa vede il sostegno di Reale Mutua Assicurazioni e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Novara. Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione con Arenaways.

Nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Torino saranno visitabili 36 proprietà: alcune partecipano per la prima volta, altre riaprono al pubblico dopo importanti restauri. La XVI edizione propone un calendario di aperture ed eventi che coinvolge anche Comuni e partner del territorio.

L’ingresso in tutte le dimore è gratuito. In alcuni casi sono proposte a pagamento ulteriori visite di approfondimento e attività complementari; per alcune dimore è necessaria la prenotazione.

Informazioni complete e modalità di prenotazione sono disponibili su https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/469693/

A Biella Biella  le dimore aperte sono il Castello di Castellengo - Cossato, Palazzo La Marmora - Biella, Villa Felice Piacenza - Pollone.

c.s. Ufficio Stampa A.D.S.I. Piemonte e Valle d'Aosta, s.zo.

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