Occhieppo Inferiore: il coro La Campagnola presenta "Solo per una camicia" FOTO

Mancano pochi giorni al secondo appuntamento dedicato a Solo per una camicia, il libro che ripercorre la storia del coro biellese La Campagnola. Dopo il successo di pubblico registrato il 18 aprile al Teatro Comunale di Cossato, il gruppo tornerà a presentare il volume sabato 20 giugno, alle ore 21:00, nell’auditorium di San Clemente, a Occhieppo Inferiore.

La serata si svolgerà in una cornice più raccolta rispetto al precedente incontro e proporrà alcune novità, sia nel repertorio dei canti sia nei contenuti degli interventi dell’autore. Seguendo il filo conduttore del libro, verrà nuovamente ripercorsa la storia del coro, affrontando però temi diversi rispetto alla presentazione di Cossato.

Al calendario si aggiunge anche un terzo appuntamento: il volume sarà infatti presentato a Donato, paese originario della famiglia Capietto e luogo in cui l’autore ha trascorso la propria giovinezza.

"È stata una sorpresa anche per me ricevere la chiamata dai miei conterranei e sentire in loro il desiderio di averci ospiti a Donato – ha dichiarato l’autore –. Non vedo l’ora di tornare in quei luoghi. Ora, però, ci concentreremo sull’appuntamento del 20 giugno a Occhieppo Inferiore, reso possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità del sindaco Monica Mosca; poi penseremo a organizzare il mio ritorno a casa".

L’iniziativa è promossa dal coro La Campagnola.