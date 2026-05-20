Trail del Favè, sabato 23 maggio 2026 torna il Memorial Mauro Berghi

Torna a Favaro uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle camminate e della natura: sabato 23 maggio 2026 andrà in scena il “Trail del Favè”, camminata non competitiva di circa 5 chilometri immersa nei sentieri del territorio biellese. L’evento, aperto a grandi e piccoli, sarà anche l’occasione per ricordare Mauro Berghi nel corso del 5° Memorial a lui dedicato.

La manifestazione prenderà il via presso la sede ANA Favaro, in località Le Cave, dove il ritrovo è fissato dalle ore 16.30. Il programma prevede alle 17 un mini giro dedicato ai bambini fino ai dieci anni, seguito da una merenda per tutti i partecipanti, mentre la partenza della camminata per gli adulti è prevista alle ore 18.

Il percorso, sviluppato interamente su sentieri naturali, offrirà ai partecipanti un’esperienza all’insegna dello sport all’aria aperta e della convivialità, con partenza e arrivo presso la sede ANA Favaro “Cave”. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende pacco gara per i primi cento iscritti, assistenza lungo il tragitto e ristoro finale con buono per panino e birra.

Non mancheranno inoltre premi a sorteggio e riconoscimenti dedicati ai partecipanti, in un clima di festa pensato per coinvolgere famiglie, sportivi e appassionati della montagna.

L'anno passato alla gara non competitiva Treil del Favé 5km x 500 mt di dislivello a tagliare il traguardo sono stati: Andrea Toso, Luca Buzio e Alessandro Salvati, mentre per le donne prima è arrivata Patrizia Muti e Silvia Robiolio e Maria Vittoria Passare seconde pari merito.

L’iniziativa è organizzata con il supporto di numerosi sponsor e associazioni del territorio, a conferma del forte legame tra sport, comunità e tradizioni locali. Per informazioni è possibile contattare Corrado al numero 3495190891 oppure Davide al 3332471343.