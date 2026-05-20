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EVENTI | 20 maggio 2026, 08:20

Trail del Favè, sabato 23 maggio 2026 torna il Memorial Mauro Berghi

Il percorso, sviluppato interamente su sentieri naturali

Trail del Favè, sabato 23 maggio 2026 torna il Memorial Mauro Berghi

Trail del Favè, sabato 23 maggio 2026 torna il Memorial Mauro Berghi

Torna a Favaro uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle camminate e della natura: sabato 23 maggio 2026 andrà in scena il “Trail del Favè”, camminata non competitiva di circa 5 chilometri immersa nei sentieri del territorio biellese. L’evento, aperto a grandi e piccoli, sarà anche l’occasione per ricordare Mauro Berghi nel corso del 5° Memorial a lui dedicato.

La manifestazione prenderà il via presso la sede ANA Favaro, in località Le Cave, dove il ritrovo è fissato dalle ore 16.30. Il programma prevede alle 17 un mini giro dedicato ai bambini fino ai dieci anni, seguito da una merenda per tutti i partecipanti, mentre la partenza della camminata per gli adulti è prevista alle ore 18.

Il percorso, sviluppato interamente su sentieri naturali, offrirà ai partecipanti un’esperienza all’insegna dello sport all’aria aperta e della convivialità, con partenza e arrivo presso la sede ANA Favaro “Cave”. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende pacco gara per i primi cento iscritti, assistenza lungo il tragitto e ristoro finale con buono per panino e birra.

Non mancheranno inoltre premi a sorteggio e riconoscimenti dedicati ai partecipanti, in un clima di festa pensato per coinvolgere famiglie, sportivi e appassionati della montagna.

L'anno passato alla gara non competitiva Treil del Favé 5km x 500 mt di dislivello a tagliare il traguardo sono stati: Andrea Toso, Luca Buzio e Alessandro Salvati, mentre per le donne prima è arrivata Patrizia Muti e  Silvia Robiolio e Maria Vittoria Passare seconde pari merito.

L’iniziativa è organizzata con il supporto di numerosi sponsor e associazioni del territorio, a conferma del forte legame tra sport, comunità e tradizioni locali. Per informazioni è possibile contattare Corrado al numero 3495190891 oppure Davide al 3332471343.

s.zo.

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