Strona&Arte torna con la terza edizione: una settimana tra, mostre, laboratori ed eventi

Scultura, intaglio del legno, teatro, musica, mostre e laboratori: torna Strona&Arte, giunta alla terza edizione, con un programma diffuso da sabato 23 a sabato 30 maggio.

La manifestazione si aprirà sabato 23 maggio, in piazza Municipio, frazione Fontanella Ozino 54, con il concorso di scultura e intaglio del legno. Alle 8.30 sono previsti il sorteggio delle postazioni e del materiale ligneo da intaglio; dalle 9 alle 18 si svolgerà invece la prima giornata di gara.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, saranno visitabili due mostre: “Arte in legno”, con sculture lignee e opere di intaglio in frazione Fontanella Ozino 42, e “Sbalzi temporali”, dedicata a “Luoghi e strumenti di ieri e oggi”, in frazione Fontanella Ozino 19.

Alle 18, in piazza Municipio, andrà in scena “Frammenti” con la compagnia Storie di piazza: una commedia e un viaggio teatrale attraverso il pensiero di Luigi Pirandello, esplorandone i temi più profondi e ancora oggi attuali. La serata proseguirà alle 19 con kebab, falafel e birra e, dalle 20, con “Sperimentazioni sonore” insieme a Sirlene, seguite dal dj set.

Il programma continuerà domenica 24 maggio con la seconda giornata del concorso, la premiazione, le mostre, gli interventi artistici del progetto “Strona… ieri e oggi – Gesti di Luce” e l’appuntamento “Thè letterario”.

Da lunedì 25 a giovedì 28 maggio sono in calendario l’avanzamento dei lavori di “Gesti di Luce”, il laboratorio artistico di pittura “Artisti in erba” e il laboratorio “Saremo artisti!!!”, con il coinvolgimento degli studenti. Venerdì 29 maggio spazio a “Letteratura e pasta”, mentre la chiusura è prevista sabato 30 maggio con il fine lavori di “Gesti di Luce”, “La via dei quadri”, le mostre, il body painting, l’arte circense, le performance artistiche e la cena degli artisti.