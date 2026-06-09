Plastic Free, a Portula Cammin mangiando 2026 è un successo nel segno della sostenibilità e cura dell’ambiente FOTO

Primo EcoEvent targato Plastic Free in provincia di Biella in occasione del “Cammin mangiando 2026” a Portula. L’evento ha visto la partecipazione di un centinaio di persone tra passeggiatori, volontari delle Pro Loco e ristoratori.

La giornata è iniziata con una campagna di sensibilizzazione rivolta ai partecipanti da parte del referente dei comuni di Portula e Valdilana Vladimiro Crestani e da Andrea Chiarini, referente del comune di Pray sul grave problema dell’inquinamento da plastica.

Nelle successive tappe i partecipanti hanno trovato stoviglie e bicchieri completamente compostabili, le bibite erano in bottiglie di vetro ed erano presenti bidoni ben riconoscibili. Gli stessi cartelli sono stati realizzati dai bambini della Scuola Primaria di Portula.

“Ringraziamo la Pro Loco e i 2 ristoratori per il supporto e per aver rispettato il Bollino EcoEvent – riporta la referente provinciale Carolina Lanatà – I prossimi appuntamenti saranno domenica 14 giugno, con la giornata di sensibilizzazione ambientale a Mosso in occasione della festa locale, e domenica 12 luglio, con la passeggiata ecologica, di scena proprio a Portula”.